Israelul țintește o școală din Gaza unde ar fi fost un terorist Hamas. 29 de oameni au murit ”majoritatea femei şi copii”

Armata israeliană a anunţat marţi că a vizat în apropierea şcolii ”un terorist din aripa armată a Hamas” care a luat parte la atacul de la 7 octombrie şi că ”verifică informaţii potrivit cărora au fost atinşi civili”.

O sursă medicală de la Spitalul Nasser din Khan Yunis a declarat AFP că un ”atac a vizat poarta Şcolii Al-Awda din Abassan, la est de Khan Yunis (sud)” şi s-a soldat cu 29 de ”morţi şi zeci de răniţi”.

Al Jazeera releases the video of the actual moment the israelis chose to bomb Awda school in Abasan in Khan Yunis: they were playing football pic.twitter.com/UjY3BPxeTl