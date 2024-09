Israelul continuă bombardamentele în Beirut. 6 persoane au fost ucise. Spitalele din sud vor fi evacuate | Video

Lovitura l-ar fi vizat pe liderul Hassan Nasrallah, scrie The Guardian.

Martorii Reuters au auzit mai mult de 20 de atacuri aeriene înainte de zorii zilei de sâmbătă. Abandonându-și casele din suburbiile sudice, mii de libanezi s-au adunat în piețe, parcuri și trotuare din centrul orașului Beirut și zonele de pe litoral.

⚡️BREAKING: Over 20 different violent airstrikes by “Israel” all around the suburbs of Beirut, Lebanon.

This is a massacre being committed while the world remains silent. pic.twitter.com/5GW4TzkgrZ