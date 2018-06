Israelul a atacat Fâșia Gaza, ca răspuns la ”zmeiele incendiare și baloanele teroriste”

Potrivit portalului israelian de știri YNews, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a declarat că aceste atacuri ale avioanelor Israelului au fost declanșate luni dimineață ca răspuns la ”zmeiele incendiare și baloanele teroriste” palestiniene.

În timpul acestui conflict, 3 rachete au fost trase din teritoriile palestiniene spre consiliul local Hof Ashkelon din Israel.

The strikes were conducted in response to arson and explosive kites and balloons that’ve been launched into Israel