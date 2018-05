Aviaţia militară israeliană loveşte din nou în Gaza. Au fost țintite 25 de obiective militare

Printre ţinte s-au aflat ateliere de producţie a rachetelor, adăposturi pentru drone şi infrastructuri militare.

Marţi, în prima zi a operaţiunii militare - cea mai dură confruntare între Israel şi grupările armate palestiniene de după 2014 - aviaţia militară israeliană lovise 35 de obiective ale Hamas şi ale Jihadului Islamic.

Palestinian terrorists fired more barrages of rockets at Israeli cities and towns this evening. This rocket exploded in Netivot, home to more than 30,000 people.

This is why the #IDF has been operating against terror organizations in #Gaza. pic.twitter.com/Qef6GD2Iwv#Israel