Israelul a atacat cu rachete Fâșia Gaza, după ce palestinienii au lansat 2 proiectile

Aceste schimburi de tiruri intervin într-un context tot mai tensionat, odată cu apropierea unui termen-cheie în proiectul anexării de către Israel al unor porţiuni din Cisiordania ocupată.

Potrivit News.ro, care citează AFP, două rachete au fost trase vineri seara din Fâşia Gaza către Israel, dar fără să rănească pe cineva.

Serviciile de salvare au anunţat că sirenele au răsunat în zona Siderot, o localitate israeliană situată la câţiva kilometri de enclava palestiniană. Ulterior, avioane de luptă israeliene au efectuat atacuri vizând ”uzine” de producerea muniţiei şi rachete în sudul Fâşiei Gaza, a anunţat sâmbătă armata.

Violent Israeli bombing targets Khan Yunis (Southern Gaza) and Northern #Gaza. Israel claims 5 Positions have been struck. pic.twitter.com/GfgDctXGDL