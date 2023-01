Israelul a atacat cu mai multe rachete Fâșia Gaza. Palestinienii au ripostat și ei cu rachete

La scurt timp după miezul nopţii, două rachete au fost lansate din Fâşia Gaza spre teritoriul israelian, potrivit martorilor şi surselor locale de securitate.

Nerevendicate imediat, ele au fost interceptate de sistemul de apărare antiaeriană, a declarat un purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Cel puţin zece palestinieni au fost ucişi în operaţiunile israeliene de joi în Cisiordania.

IDF says it struck a Hamas underground rocket-manufacturing site in response to the rocket fire on the south. During the strikes, three more rockets fired at the south: 1 intercepted, 1 landed in open area, 1 fell short in Gaza. pic.twitter.com/mBNbwws456