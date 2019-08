Israelul interzice accesul a două congresmene americane, făcându-i pe plac lui Trump

Decizia vine după ce președintele american Donald Trump a susținut că Israelul ar da dovadă de „o mare slăbiciune” dacă ar accepta intrarea celor două: „Israelul ar da dovadă de o mare slăbiciune dacă le-ar permite lui Omar și Tlaib să îl viziteze. Ele urăsc Israelul și pe toți evreii și nimic nu poate fi spus sau făcut, astfel încât să le schimbi părerea. (…) Sunt o rușine!”.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!