Irlanda va înfiinţa un organism guvernamental care, pentru prima dată, va efectua cercetări şi pregătiri în vederea unei posibile viitoare unificări cu Irlanda de Nord, teritoriu care face parte din Regatul Unit, a declarat vineri premierul irlandez Micheal Martin, relatează Reuters și Agerpres.

Martin a declarat pentru Irish Times că noul organism va avea sarcina de a analiza modelele şi provocările asociate cu diverse scenarii posibile, inclusiv varianta ca Irlanda de Nord să rămână parte a Regatului Unit sau să-şi păstreze statutul de entitate cu puteri delegate, dar în cadrul unei Irlande unite.

El a detaliat o idee menţionată pentru prima dată într-un discurs rostit săptămâna aceasta, în care a afirmat că este necesară o nouă abordare pentru a răspunde cu atenţie nevoii de a dispune de o „bază de cunoştinţe independentă şi imparţială, pe baza căreia să poată purta o discuţie credibilă despre viitorul constituţional".

„Ceea ce m-a îngrijorat în legătură cu această insistenţă pentru un referendum, apărută după Brexit, este faptul că are un caracter partizan, este o abordare care susţine o singură parte", a declarat Martin pentru Irish Times.

„Se încearcă într-un fel promovarea ideii că acest proces ar fi simplu, că este inevitabil şi că a sosit momentul. Se creează aproape impresia că ar fi vorba despre o victorie a naţionalismului, spre deosebire de o abordare care urmăreşte, în mod autentic, să asculte toate vocile", a mai spus el.

Numărul nord-irlandezilor care vor să rămână în Marea Britanie a scăzut după Brexit

Conform prevederilor Acordului din Vinerea Mare, semnat în 1998, guvernul britanic este obligat să convoace un referendum privind unificarea irlandeză, dacă pare probabil că majoritatea populaţiei din Irlanda de Nord ar vota în favoarea unirii cu Republica Irlanda.

Deşi sondajele de opinie indică constant că majoritatea populaţiei nord-irlandeze este în favoarea rămânerii în Regatul Unit, diferenţa s-a redus după ce Regatul Unit a votat, în urmă cu un deceniu, pentru ieşirea din Uniunea Europeană, iar partidele naţionaliste irlandeze, precum Sinn Fein, şi-au intensificat solicitările pentru organizarea unui referendum.

Propunerea lui Micheal Martin, ale cărei prime etape le va prezenta cabinetului înainte de sfârşitul anului, reprezintă cel mai recent demers al partidelor aflate la guvernare de a analiza cum ar putea arăta o Irlandă unită.

Partenerul său de guvernare, Fine Gael, urmează să prezinte, în cadrul conferinţei sale anuale de săptămâna viitoare, ceea ce a descris drept un plan pentru o insulă unificată.