Iranul se folosește de cartea prințului Harry pentru a-și apăra decizia de a executa un cetățean britanic-iranian

Iranul răspunde criticilor privind executarea fostului oficial iranian, evocând autobiografia prințului Harry, care a mărturisit în carte că, atunci când era pilot de elicopter pe frontul din Afganistan, a ucis 25 de oameni.

Ministerul de Externe al Iranului a postat, marți, pe Twitter că „regimul britanic, al cărui membru al familiei regale consideră uciderea a 25 de oameni nevinovați ca o eliminare a pieselor de șah și nu regretă această problemă, iar cei care închid ochii la această crimă de război nu se află în poziția de a predica pe alții despre drepturile omului”.

The British regime, whose royal family member, sees the killing of 25 innocent people as removal of chess pieces and has no regrets over the issue, and those who turn a blind eye to this war crime, are in no position to preach others on human rights.