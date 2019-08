Efectele devastatoare ale taifunului Bailu. 2 persoane au murit, alte 8.000 au fost afectate

O adolescentă de 17 ani a murit după ce o casă din oraşul Pasuquin, aflat în provincia Ilocos Norte, a fost acoperită cu pământ în urma unei alunecări de teren. Un bărbat de 37 de ani a fost luat de o viitură în apropiere de Laoag City, a precizat Biroul de gestionare a dezastrelor naturale.

WATCH: Two people try to wade through waist-deep flood at Barangay 10 in Laoag City, Ilocos Norte at around 7:40 pm on Friday, August 23 #WeatherAlert https://t.co/TGr4fZnKS0 pic.twitter.com/MdsyHfBanP