Scene apocaliptice în Istanbul. Inundații masive au paralizat orașul

Străzile celui mai mare oraş turc erau inundate şi blocate de maşini, iar niciun feribot nu circula. Inundaţiile au afectat inclusiv Marele Bazar, situat în centrul istoric al oraşului.

În unele zone, precipitaţiile au atins 113 litri pe metrul pătrat în doar o oră şi jumătate, relatează dailysabah.com.

În imagini difuzate pe reţele de socializare și de mass media, comercianţi din Marele Bazar încercau să-şi protejeze marfa. Un om al străzii a fost găsit mort.

Numeroase maşini au rămas blocate, iar vehicule de pompieri încercau să intervină pentru a salva pasagerii.

UPDATE — All ferry and tram services restored back to normal in Istanbul, where heavy downpours caused flash floods in various districts, damaging homes and businesseshttps://t.co/uIKzj4WNSL pic.twitter.com/RS0nj25VOY