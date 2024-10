Inundații catastrofale din Spania: 13 români sunt dați dispăruți. Oamenii sunt îngroziți: ”A fost un coșmar”

Viiturile au luat cel puțin 95 de vieți, dar bilanțul poate crește foarte mult întrucât există și un număr mare - încă necunoscut - de dispăruți.

Nu se știe nimic nici de soarta a 13 români, a anunțat Ministerul nostru de Externe. Spaniolii acuză serviciile de protecție civilă că au avertizat prea târziu populația, când localități întregi erau deja acoperite de ape.

Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care pot avea impact emoțional!

O viitură extrem de violentă - aproape ca un tsunami - a lovit localitatea Paiporta, de lângă Valencia.

Localnic: „Într-un minut și jumătate apele au distrus totul.

N-a știut nimeni ce va urma.”

Într-una dintre mașinile luate de ape se afla o familie - tatăl, mama și un bebeluș de trei luni. Doar bărbatul a scăpat cu viață.

Localnic: „Am văzut o sumedenie de mașini luate de ape în care se aflau oameni care strigau după ajutor.”

Agerpres

Viiturile au lovit într-un moment în care oamenii se întorceau de la serviciu, marți seara, iar șoselele care leagă Valencia de așezările mai mici de la periferie erau aglomerate. Au scăpat cei care au reușit să iasă la timp.

Localnic: ”A fost un coșmar. Am început să ieșim din mașini și am început să ne deplasăm către marginea șoselei, spre un teren mai înalt. Eram adulți, dar și copii, inclusiv copilul meu de nouă ani, dar și alții mai mici. Am încercat să-i ajutăm și pe alții, dar i-au luat apele. Sunt trupuri fără viață rămase în mașinile de acolo.”

Localnic: „În nici cinci minute, apa ajunsese până la jumătatea mașinii... Cineva plânge acolo.”

Filmate de sus, la o zi de la dezastru, unele căi de acces către Valencia erau în continuare blocate de mașinile luate de viitură.

Inundațiile rapide, provocate de ploi de o abundență ieșită din comun, au devastat numeroase așezări din provinciile Valencia, Malaga și Castilla -La Mancha.

Un baraj aflat pe râul Turia a cedat sub presiunea șuvoaielor, iar localitățile din aval au fost toate inundate.

Acolo traiesc si numeroase familii de români. Multi sinistrați s-au refugiat pe un pod de unde priveau cu ingrijorare cum creste debitul râului.

Angela, localitatea Xirivella: ”A intrat apa pana în scara blocului, vine de la 8 kilometri dintr-un baraj care s-a rupt. De acolo a venit apa în sat, de la 10 a inceput să intre. Toată partea de jos, parterele toate sunt inundate. Pentru că s-a inchis autostrada toate TIR-rurile stau blocate.”

Localnicii sunt șocați de cele întâmplate: „N-am văzut în viața noastră așa ceva. Oamenii dormeau când apele râului au început să crească și deja nu mai ploua.”

Oamenii spun că s-au salvat singuri când nivelul apei a început să crească cu o viteză amețitoare.

Localnic: „Am sărit pe fereastră când apa îmi ajungea până la umeri. M-am refugiat la vecinii de la etajul unu și am rămas acolo toată noaptea.”

Peste o mie de soldați au fost mobilizați în sprijinul echipelor de salvatori, care au venit în ajutorul sinistraților din aer și pe uscat...

Intervenția autorităților a fost, însă, tardivă, la fel și mesajele de avertizare, se plâng oamenii...

Localnic: „Nu a venit nimeni din partea autorităților ca să ne ceară să evacuăm sau să ne avertizeze de pericol. De la trei (noaptea, marți spre miercuri) nu au mai funcționat telefoanele, nu am mai avut electricitate, nu puteam comunica cu nimeni, să aflăm ce se întâmplă. Apa a început să crească la șase seara (marți), iar la șapte oamenii au fugit din case către locuri mai înalte.”

Primul avertisment prin sistemul de alertă a venit marți seară, la opt și un sfert, la mai bine de 12 ore după ce serviciul de meteorologie emisese alertă roșie de ploi abundente. Și la aproape două ore după ce localitățile fuseseră inundate.

În zonele afectate, apele au început să se retragă, dar pericolul nu a trecut, ci s-a deplasat către nord-est, spre regiunea Catalonia, unde sunt prognozate ploi abundente.

Spania se confruntă adesea, toamna și iarna, cu astfel de fenomene extreme, care apar în momentul în care aerul rece se mută deasupra mării Mediterane, calde. Însă, spun specialiștii, fenomenul este agravat de încălzirea climatică.

Seth Borenstein, The Associated Press: „Aerul reține mai multă umiditate atunci când este mai cald. De fapt, pentru fiecare grad Celsius, este cu 7% mai multă umiditate în aer. Temperatura a crescut cu 1,3°C față de perioada pre-industrială. Asta înseamnă cu 9% mai multă umiditate în aer. Iar cea mai mare parte se transformă în precipitații."

Meteorologii spanioli spun că furtuna a fost fără precedent în ultimele cinci decenii, în materie de daune, victime și volum al precipitațiilor.

