Internetul și telefonia au fost tăiate complet în Fâșia Gaza. Israelul anunță că a eliminat zeci de teroriști

Ministerul Sănătăţii din Fâșia Gaza, controlat de Hamas, anunţă că ”peste 59 de morţi şi zeci de răniţi au fost conduşi la spitale în urma unor atacuri”, în noaptea de joi spre vineri, ”în mai multe sectoare”.

”Zeci de terorişti” au fost ucişi la Khan Yunis şi Maghazi, în centru, ”inclusiv ofiţeri din Unitatea Nukhba (elită, în arabă)”, anunţă armata israeliană, scrie AFP, citată de News.ro.

Un atac cu dronă a avut loc la Bureij, în centrul enclavei, precizează armata.

La Khan Yunis, a fost ucis ”un ofiţer din cadrul Unităţii Nukhba care a participat la masacrul de la 7 octombrie”, potrivit aceleiaşi surse.

Ministerul Sănătăţii din Fâșia Gaza, controlat Hamas, a anunţat miercuri un bilanţ de 23.708 de morţi, majoritatea copii, adolescenţi şi femei de la începutul războiului în enclavă, şi de 60.005 de răniţi.

”Multe persoane sunt blocate în continuare sub dărâmături, iar salvatori nu pot ajunge la ele”, potrivit aceleiaşi surse.

O medie de 250 de morţi pe zi, Războiul din Fâşia Gaza este ”semnificativ superioară” celei a oricărui alt conflict recent - ”din Siria (96,5 morţi pe zi), Sudan (51,6), Irak (50,8), Ucraina (43,9), Afganistan (23,8) sau Yemen (15,8)”, denunţă Exam.

Acest ONG subliniază într-un comunicat că situaţia umanitară a celor 2,4 milioane de locuitori ai Fâşiei Gaza, deja catastrofală, s-a agravat din cauza frigului.

Cel mai mare spital din Fâşia Gaza - Al Shifaa situat în oraşul Gaza (nord) - a reuşit să-şi reia parţial activitatea, anunţă pe X directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

