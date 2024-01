Actorul din celebrul serial ”Fauda” Idan Amedi a fost grav rănit în timp ce lupta în Fâșia Gaza

El a fost transportat cu avionul la un spital, unde a fost sedat, iar acum primește tratament.

Potrivit Times of Israel, tatăl lui Amedi a confirmat informația, declarând pentru site-ul de știri Walla că viața fiului său nu mai este în pericol.

Verișoara actorului, Ayelet, a postat, de asemenea, un mesaj pe Instagram și a cerut fanilor să se roage pentru recuperarea sa.

Amedi a ajuns foarte cunoscut pentru rolul din Fauda, unde a jucat rolul unui soldat într-o unitate de elită a Armatei Israelului (IDF), care operează în zonele palestiniene din Cisiordania și din Fâșia Gaza.

În viața reală, el este soldat rezervist IDF, în cadrul Corpului de geniu de luptă.

Actorul a fost dus la Centrul Medical Sheba din Ramat Gan luni, în jurul orei 16.00, și a fost supus unei intervenții chirurgicale urgente, grave și de lungă durată, potrivit presei israeliene.

Cu puțin timp înainte de a fi rănit, Amedi a fost intervievat în Gaza de un reporter al televiziunii israeliene, căruia i-a spus că este "puțin obosit, dar bine".

"Este ciudat să te văd aici [în mijlocul luptelor din Gaza]. Dintr-odată, mi se pare că ești prea curat, încât nu știu cum să mă comport", a glumit Amedi cu corespondentul de știri al Canalului 12 de televiziune.

Întorcându-se spre cameră, Amedi a spus apoi: "Muncim din greu pentru securitatea tuturor. Vă iubim cu adevărat".

De asemenea, a fost întrebat despre tunelurile pe care unitatea sa încerca să le descopere.

"Este o nebunie ce au construit aici", a spus el. "Operațiunea de aici este pe o rută foarte centrală [a tunelurilor Hamas]. Am găsit kilometri de tuneluri aici, armament, chiar și armament special. Am fost ocupați în ultimele două zile încercând să le distrugem".

Într-o înregistrare video recentă înregistrată din Gaza, Amedi a mai declarat:

"După 90 de zile de lupte, continuăm să distrugem locurile unde se află rachetele cu rază scurtă de acțiune și facilitățile de comandă ale organizației teroriste Hamas."

De asemenea, el a făcut apel la încetarea certurilor interne în rândul israelienilor:

"Mă alătur fraților mei rezerviști pentru a face apel la politicieni, la toate mijloacele de informare în masă și la toată lumea: Cine nu are ceva bun de spus, pur și simplu să tacă. Poporul din Israel trăiește".

La 12 octombrie, pe fondul unei convocări a peste 300.000 de rezerviști - la câteva zile după ce teroriștii conduși de Hamas în Gaza au luat cu asalt granița cu Israelul, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și răpind alte 240, majoritatea civili - Amedi a postat un videoclip pe X, fostul Twitter, purtând uniforme militare și spunând "Aceasta nu este o scenă din Fauda, este viața reală".

"Suntem aici pentru a ne proteja copiii, familiile și casele și vreau să vă promit că nu ne vom preda până când nu vom câștiga", a spus el în videoclip.

Muzician, compozitor și actor, Amedi a mai fost filmat cântând pentru trupele IDF în Ma'alot în octombrie.

Luptele dintre forțele de apărare israeliene și Hamas, care a condus Gaza, au făcut ravagii de când Israelul și-a lansat campania militară ca răspuns la atacul din 7 octombrie, promițând să distrugă gruparea teroristă.

Amedi, în vârstă de 35 de ani, s-a născut și a crescut în Ierusalim, din imigranți kurzi. Extrem de mândru de moștenirea sa, Amedi își încheie întotdeauna concertele cu un cântec în limba kurdă.

