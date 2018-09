Un bărbat arestat după un "incident grav" în nordul Angliei

Poliţia britanică a anunţat că a procedat sâmbătă la o arestare în urma unui "incident grav" în centrul oraşului Barnsley (nordul Angliei), în timpul căruia un bărbat a fost atacat cu cuţitul şi rănit uşor, informează AFP.

"Un bărbat a fost rănit uşor.Nu au fost raportate alte răni" în cazul său, a indicat poliţia din South Yorkshire într-un comunicat.

Poliţia, care evocase anterior un "incident grav" într-o postare pe Twitter, a anunţat o prezenţă sporită a forţelor de ordine la faţa locului.

"O persoană a fost arestată în cazul acestui incident şi plasată în custodia poliţiei", conform comunicatului. O anchetă este în curs desfăşurare "pentru a stabili dacă este vorba despre un act izolat şi dacă persoana respectivă a acţionat singură".

Poliţia a comunicat că a fost alertată în jurul orei locale 08:20 (07:20 GMT) "după semnalări potrivit cărora un bărbat a fost rănit în centrul oraşului Barnsley". Apoi, forţele de ordine au primit "numeroase alte informaţii despre un individ cu un cuţit în centru".

Pe pagina sa de Facebook, piaţa locală, Barnsley Mayday Green Market, a indicat că a trebuit să se închidă, ca "aproape tot centrul oraşului", pentru ca să se deschidă puţin mai târziu.

Acest incident survine într-un context extrem de tensionat în Regatul Unit, lovit de un val de atentat din 2017, dintre care unele au fost comise de atacatori înarmaţi cu arme albe.

Police responding to "serious incident" in Barnsley, South Yorkshire, the force says https://t.co/hIXI30hWJ9