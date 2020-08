Incident major în Scoția. Un tren plin cu pasageri a luat foc

Zeci de vehicule de intervenție au fost trimise la fața locului.

"Acesta este un incident extrem de grav", a spus liderul scoțian într-o declarație pe Twitter. "Am avut un raport inițial de la Network Rail și serviciile de urgență. Toate gândurile mele sunt la cei implicați."

Emergency vehicles and an air ambulance in a field near to the railway. Smoke still billowing from the area. pic.twitter.com/LjE6ivbEEA