Un bărbat a intrat în forță cu mașina pe pista aeroportului din Hanovra

Bărbatul a forțat intrarea pe pista aeroportului, la volanul unei mașini. Polițiștii l-au oprit și imobilizat în cele din urmă pe individ. Potrivit International Flight Network și AIRLIVE activitatea aeroportului a fost suspendată temporar din cauza incidentului.

Hannover Airport (HAJ) has currently halted operations. Arriving flights are diverting, departures have been suspended after a car driver reportedly tried to enter the apron. According to Eurocontrol, the airport remains closed until 20:00 UTC. https://t.co/6lUsqGNjLT pic.twitter.com/nHfbIl9sLt