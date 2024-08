Incident bizar în Australia. Un pasager a deschis trapa de urgență și a ieșit pe aripa avionului | VIDEO

Zborul Jetstar JQ507 a sosit pe aeroportul Melbourne din Sydney și a oprit la poarta unui terminal când bărbatul a părăsit avionul prin ieșirea din partea dreaptă, au declarat oficialii, potrivit CBS News.

Deschiderea ușii a dus automat la apariția unui tobogan din spatele aripii la fuselaj până la sol, se arată într-o declarație a Jetstar. Dar bărbatul a mers în schimb de-a lungul aripii și a coborât pe unul dintre cele două motoare ale Airbus A320.

Pasagerii au țipat când bărbatul a început să aibă un comportament „eobișnuit” cu puțin timp înainte să deschidă trapa.

„Bărbatul avea un comportament destul de ciudat”, a declarat o martoră pentru Melbourne Radio 3AW.

„De îndată ce avionul a început să se oprească, el s-a ridicat imediat și, practic, s-a îndreptat spre rândul unde se află ieșirea de urgență, împingând oamenii, provocând un pic de agitație, (și) a rupt ușa de urgență”, a mai spus ea.

Un alt pasager, identificat drept Maddison, a declarat pentru televiziunea Nine News că bărbatul a fumat, ceea ce nu este permis, în timpul zborului de 90 de minute și a cerut fără succes echipajului aerian să îi ofere alcool.

Ofițerii poliției federale australiene au fost alertați de personalul Jetstar și l-au arestat pe bărbat pentru „presupus comportament agresiv și încălcarea protocoalelor de siguranță ale aeronavei”, se arată într-o declarație a poliției.

Acesta a fost evaluat de paramedici și dus la un spital, unde a rămas pentru o evaluare suplimentară, se arată în declarația poliției.

Poliția continuă să investigheze și este posibil ca acuzațiile să fie formulate la o dată ulterioară, au spus aceștia.

Aeroportul Melbourne a declarat că bărbatul a fost reținut de echipajul de zbor și de personalul de la sol înainte ca poliția să îl aresteze.

Imaginile din social media au arătat cel puțin trei membri ai personalului de la sol care îl imobilizau pe bărbat pe pistă.

