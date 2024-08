Ce trebuie să știe persoanele cu două prenume: Ce se întâmplă dacă nu adaugi al doilea nume pe biletul de îmbarcare în avion

Dar mai este un lucru la care trebuie să fii atent - să te asiguri că numele tău complet (prenume, al doilea prenume și nume de familie) este corect scris în rezervare. Pare simplu, dar regulile, în special cele despre al doilea prenume, pot fi confuze pentru unii călători.

Călătoriile internaționale pot aduce alte provocări. Diverse țări și companii aeriene internaționale au cerințe diferite, dar, în general, regula de bază este aceeași: numele din rezervare trebuie să fie identic cu cel de pe actul de identitate. Dacă nu sunt conforme, există riscul să întâmpini probleme.

Din punct de vedere legal, singura regulă în SUA, de exemplu, este că numele din rezervare trebuie să se potrivească cu numele din pașaport, permis de conducere sau orice altă formă de act de identitate acceptată de Administrația pentru Securitatea Transporturilor (TSA). Deci, dacă al doilea prenume este trecut pe actul de identitate pe care îl prezinți la securitatea aeroportului, acel al doilea prenume ar trebui să fie și pe rezervare. Dacă nu ai un al doilea prenume pe actul de identitate, ar trebui să fie în regulă să călătorești doar cu prenumele și numele de familie, conform Travelandleisure.com.

În practică, mulți oameni zboară fără al doilea prenume pe rezervare, chiar dacă îl au pe actul de identitate. „Ca agent de turism, fac rezervarea cu numele așa cum apare pe actul de identitate, dar ca o persoană care călătorește des, de multe ori nu îl scriu deloc", spune Kyle Stewart, directorul agenției de turism Scott & Thomas, pentru Travel + Leisure.

În cele din urmă, depinde de agentul TSA și de agentul companiei aeriene să te lase să treci de securitate și să urci în avion. Pentru a nu te trezi blocat la aeroport, cel mai bine este să fii prudent și să te asiguri că numele tău complet este același pe actul de identitate și pe rezervarea de zbor.

Acum, s-ar putea să existe o diferență între numele din rezervare și numele tipărit pe cartea de îmbarcare. Relativ frecvent, prenumele și al doilea prenume sunt combinate pe cărțile de îmbarcare, dar acest lucru nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare.

„În multe situații, din cauza restricțiilor impuse de sistemele companiilor aeriene, numele sunt adesea unite fără spații. Vă asigurăm că acest lucru este o practică frecventă și că personalul de securitate și al companiilor aeriene este obișnuit cu acest format", explică James Thai, directorul de operațiuni al companiei de turism Exotic Voyages, pentru T+L.

În anumite cazuri, al doilea prenume ar putea fi complet omis de pe cartea de îmbarcare. Totuși, atâta timp cât numele din rezervare corespunde cu cel de pe actul de identitate, nu ar trebui să fie o problemă.

„În caz de incertitudine, contactați imediat serviciul clienți al companiei aeriene pentru a evita posibile neplăceri”, recomandă Thai.

„Eu nu folosesc niciodată al doilea prenume, iar pașaportul, permisul de conducere și toate documentele legale conțin doar prenumele și numele de familie. Totuși, pe un zbor din Thailanda către Vietnam, compania aeriană a cerut să includ al doilea prenume, așa că am procedat așa”, povestește Norm Baur, autorul cărții „Nomadic Life for All Ages”, pentru T+L.

„Când am încercat să ne îmbarcăm, am constatat că biletul nu corespundea cu pașaportul meu. Am avut dificultăți, iar compania aeriană a trebuit să contacteze aeroportul din Vietnam pentru a obține aprobarea necesară pentru îmbarcare, ceea ce am și făcut.”

Astfel, chiar și cele mai bine organizate planuri pot întâmpina obstacole. În aceste situații, este recomandat să te conformezi cerințelor companiei aeriene, autorităților de imigrație sau ofițerilor de securitate - explică-ți calm situația și, sperăm, vei găsi o soluție.

Dacă ai citit acest articol după ce ai rezervat un zbor fără să adaugi al doilea prenume, nu te panica. Contactează compania aeriană cât mai curând posibil. Deși multe companii aeriene interzic modificarea numelui sau percep taxe mari pentru aceste schimbări, adăugarea unui al doilea prenume poate fi uneori tratată diferit. Politicile variază între companii, și este posibil să fie nevoie să anulezi și să refaci rezervarea biletului.

