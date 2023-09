Incendiu uriaș produs într-un bloc din Vietnam. Zeci de persoane au murit

"Autorităţile au salvat aproximativ 70 de persoane, ducând de urgenţă la spital 54 de persoane, dintre care zeci de morţi", a precizat agenţia oficială Vietnam News Agency, potrivit News.ro.

State media reports "dozens" people killed following apartment fire in Hanoi, Vietnam. pic.twitter.com/h3FBJ94NQZ

Deocamdată nu se cunoaştea starea răniţilor şi nici cauza incendiului.

