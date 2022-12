Incendiu uriaș în Moscova. Un centru comercial a fost cuprins de flăcări. Este suspectat un "act criminal" | VIDEO

"Pompierii combat un incendiu pe o suprafaţă de 7.000 de metri pătraţi în regiunea Moscovei", a anunţat, pe Telegram, ministrul rus pentru situaţii de urgenţă.

Incendiul face ravagii în centrul comercial Mega Himki.

The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022

Serviciile ruse pentru situaţii de urgenţă suspectează că un "act criminal" este la originea acestui vast incendiu. "Acţiuni deliberate, precum un incendiu criminal, sunt luate în considerare", informează agenţia rusă Interfax.

"Fire in the shopping center "MEGA Khimki" on the Leningrad highway in Moscow. According to eyewitnesses, explosions were heard. Previously, the roof caught fire, the fire covered 150 square meters. There is no information about the victims."

???????????? pic.twitter.com/Y0wW7Togkf — M|§F|T ???????????????? (@am_misfit) December 9, 2022

La rândul său, agenţia Sputnik, preluată de asemenea de agenţia de presă franceză, a precizat că un act criminal este "una dintre principalele explicaţii" luate în considerare pentru uriaşul incendiu.

‼️ Massive fire in Moscow suburbs, at a shopping mall "Mega Khimki". The fire spread to almost 15,000 sq meters (over 160,000 sq feet). It's still not clear what caused the incident. pic.twitter.com/0SE5nJ8e4N — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) December 9, 2022

Imagini video publicate pe reţelele sociale arată un incendiu de mare anvergură, în timp ce oameni fug dintr-o clădire pradă flăcărilor în direcţia unei parcări.

