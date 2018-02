Incendiu pe o șosea din China, după ce o cisternă cu gaz lichefiat s-a răsturnat

Camerele montate pe bordul unui autoturism au surprins momentul în care o autostradă din China este cuprinsă de flăcări, după ce o cisternă s-a răstunat, iar gazul lichefiat, pe care-l transporta, s-a împrăștiat pe carosabil, scrie BBC.

Din imagini se poate observa cum gazul lichefiat se aprinde și cuprinde mai multe mașini, aflate în trafic.

Din primele informații, două persoane au suferit arsuri grave, iar alte șase au răni minore.

Șoferul a reușit să se salveze din cisterna cuprinsă de flăcări și nu a fost rănit.

Watch: Horrifying moment flames engulf highway lanes after an oil tanker overturned and caught fire in north China on Sunday. Two people were slightly injured, according to media reports. pic.twitter.com/AJyHsQ0uwh