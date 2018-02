Explozie puternică la o stație de alimentare cu energie electrică din Puerto Rico

Reprezentanții Autorității Electrice pentru Electricitate din Puerto Rico (PREPA) a declarat pe Twitter că incendiul a fost provocat de o eroare mecanică și au afectat secțiile din San Juan, Trujillo Alto, Guaynabo, Carolina, Caguas și Juncos, a declarat purtătorul de cuvânt al PREPA, Carlos Monroig, pentru CNN.

Oficialul a declarat că majoritatea clienților beneficiază în prezent de energie electrică, dat fiind faptul că muncitorii au lucrat în timpul nopții. Cu toate acestea, există zone precum Villa Betina și Quebrada Negrito care cel mai probabil vor rămâne fără electricitate până luni după amiază, anunță reprezentanții companiei.

Monacillos PREPA substation in fire due to an explosion pic.twitter.com/CFnJSCaPz0