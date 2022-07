Incendiu la complexul rezidențial Capital Towers din centrul Moscovei | VIDEO

Imobilul are aproape 300 de metri înălțime. Din primele informații, incendiul a izbucnit pe acoperișul clădirii. La locul incidentului au sosit serviciile de urgență.

Din imaginile surprinse la fața locului se poate observa o degajare de fum negru de la ultimul etaj al clădirii.

????One of the "Capital Towers" burns in the center of #Moscow

Emergency services arrived on the scene of the accident. According to preliminary data, the fire at Moscow City's Capital Towers started on the roof of the building. pic.twitter.com/h5qPR3wiGp