Incendiu într-un penitenciar pentru femei din Moscova. 850 de persoane evacuate. VIDEO

"850 de persoane au fost evacuate", a anunţat FSIN agenţiile de presă ruse, fără a furniza informaţii privind eventuale victime.

Canalul televizat privat Ren-TV a publicat imagini cu incendiul, în care se vedea o coloană de fum deasupra clădirii impunătoare aproape fără ferestre care aparţine "Centrului de detenţie provizorie nr. 6".

Mai multe imagini în galeria foto de mai jos.

Un purtător de cuvânt al administraţiei penitenciare a declarat pentru agenţia publică TASS că deţinutele au fost transferate într-un alt corp din centrul de detenţie.

Potrivit TASS, care citează ministerul Situaţiilor de Urgenţă, focul a izbucnit la parter la ora locală 16.20 (13.20 GMT), un responsabil din rândul salvatorilor declarând pentru Ria Novosti că incendiul s-a declanşat într-un loc în care se făcea pâine.

Incendiile sunt relativ curente în Rusia din cauza infrastructurilor învechite, care datează adesea din epoca sovietică, precum şi a nerespectării frecvente a normelor de securitate.

???? | 850 people evacuated from prison in #Russia's capital #Moscow after fire breaks out.pic.twitter.com/dBr6bfqTmb