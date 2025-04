Danemarca către SUA, din Groenlanda: Nu puteţi anexa o altă ţară, nici măcar cu un argument despre securitate

Vizita lui Frederiksen vine după luni de tensiuni între Washington şi Copenhaga din cauza declaraţiilor repetate ale preşedintelui american Donald Trump potrivit cărora insula arctică ar trebui să devină parte a Statelor Unite, din motive de securitate naţională pentru SUA.

Aflată într-o vizită în Groenlanda, premierul danez Mette Frederiksen a reafirmat joi integritatea teritorială a acestei uriaşe insule arctice, un teritoriu autonom al Danemarcei.

În cadrul unei conferinţe de presă cu prim-miniştrii groenlandezi în exerciţiu şi viitor, Frederiksen a trecut la limba engleză pentru a se adresa direct Statelor Unite, invitându-le să consolideze securitatea în Arctica împreună cu Danemarca şi Groenlanda. „Aş dori să profit de această ocazie pentru a trimite un mesaj direct Statelor Unite ale Americii”, a declarat Frederiksen la bordul unei nave militare, având stânci înzăpezite în fundal. „Nu este vorba doar despre Groenlanda sau Danemarca, este vorba despre ordinea mondială pe care am construit-o împreună peste Atlantic de-a lungul generaţiilor. Nu puteţi anexa o altă ţară, nici măcar cu un argument despre securitate”, a spus ea, subliniind că Danemarca nu va ceda.

„Când vine vorba de securitate, există multe lucruri pe care noi şi dumneavoastră le putem face”, a adăugat Mette Frederiksen adresându-se partenerilor americani. „Groenlanda face parte din NATO şi de 75 de ani avem un acord de apărare cu dumneavoastră care vă oferă acces larg în Groenlanda”, a spus ea. „Dacă doriţi să aveţi o prezenţă mai mare în Groenlanda, Groenlanda şi Danemarca sunt pregătite”, a adăugat Frederiksen.

PREZENŢĂ DANEZĂ CONSOLIDATĂ ÎN GROENLANDA

După alegerile legislative din Groenlanda din 11 martie, presiunea SUA s-a intensificat prin vizita vicepreşedintelui JD Vance la singura bază militară americană din Groenlanda după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. El a declarat că „Danemarca nu a asigurat în mod adecvat securitatea Groenlandei”.

Mette Frederiksen a insistat însă că Danemarca îşi consolidează acum prezenţa acolo cu noi nave polare, drone cu rază lungă de acţiune şi capacitate crescută de ghidare prin satelit. „Ne respectăm angajamentele şi alţii ne vor urma”, a insistat ea, menţionând în treacăt că securitatea arctică a fost întotdeauna o „sarcină comună”.

Vizita sa are loc într-un moment în care Groenlanda tocmai are un nou guvern de coaliţie, reunind patru dintre cele cinci partide reprezentate în parlamentul local, Inatsisartut, sub conducerea Partidului Democrat, de centru-dreapta.

„Este foarte, foarte important şi foarte liniştitor pentru groenlandezi să vadă un şef de guvern danez în Groenlanda”, a declarat pentru AFP Mikaela Engell, expertă în teritoriul arctic şi fostă reprezentantă a Danemarcei acolo. În ianuarie, „guvernul danez era aproape invizibil, părea să danseze pe cărbuni: încerca să satisfacă interesele americane evitând să-l supere pe Donald Trump, semnalând în acelaşi timp că Groenlanda şi Danemarca erau solidare”, a arătat ea. Mikaela Engell este de părere că vizia premierului danez va oferi ocazia de a discuta „modul constituţional în care funcţionează cooperarea dintre Groenlanda şi Danemarca şi de a discuta noi modalităţi de a privi cooperarea economică”.

Premierul danez s-a întâlnit vineri şi cu oameni de afaceri groenlandezi.

ÎNTÂLNIRE ÎNTRE ŞEFII DIPLOMAŢIEI DANEZE ŞI AMERICANE

Pe de altă parte, la Bruxelles, ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a discutat joi cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în marja reuniunii ministeriale a NATO. „Am profitat de ocazie pentru a clarifica o serie de lucruri în numele Regatului Danemarcei, şi anume că aceste declaraţii continue ale preşedintelui SUA cu privire la ambiţia de a cuceri Groenlanda nu sunt în niciun caz acceptabile”, a declarat el presei după întâlnire.

„Aceasta a căpătat o dimensiune care nu este conformă cu dreptul internaţional şi care pune sub semnul întrebării suveranitatea noastră”, s-a plâns şeful diplomaţiei daneze, subliniind însă că viitorul Groenlandei nu a fost abordat în discuţia cu Rubio, deoarece acest lucru necesită prezenţa unui reprezentant al guvernului groenlandez.

Potrivit The Washington Post, Casa Albă este în curs de a estima costul pentru Statele Unite pe care l-ar presupune preluarea controlului asupra Groenlandei, precum şi veniturile pe care le-ar putea genera exploatarea resurselor sale naturale, în mare parte rămase neexplorate.

Potrivit lui Rasmussen, Rubio a recunoscut dreptul Groenlandei la autodeterminare.

Rubio a reafirmat „relaţia puternică” dintre SUA şi Danemarca, a precizat Departamentul de Stat într-o declaraţie după întâlnire.

Între timp, viitorul prim-ministru groenlandez Jens-Frederik Nielsen, care a câştigat alegerile parlamentare de luna trecută, a declarat la conferinţa de presă cu Mette că este important ca Danemarca şi Groenlanda să rămână unite într-o situaţie cu o astfel de presiune externă, potrivit cotidianului Sermitsiaq.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: