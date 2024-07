Incendiu într-un centru comercial din China. Cel puţin şase persoane au murit, iar treizeci au fost salvate. VIDEO

”Echipe de salvatori îşi continuă căutările şi salvările”, scrie postul despre acest incendiu care a avut loc la Zigong, un oraş situat în provincia Sichuan, la aproximativ 1.800 de kilometri de Beijing.

Imagini difuzate de CCTV surprind un fum dens şi negru ieşind dintr-o clădire care dă într-o arteră comercială.

Alte imagini postate pe reţele de socializare, depsre care AFP scrie că nu le-a putut verifica imediat autenticitatea, surprind trecători în faţa unei clădiri în flăcări, care corespund celei prezentate de televiziunea de stat.

Acest centru comercial se află la baza unei unui bloc de 14 etaje, potrivit CCTV, care precizează că flăcările s-au extins la parter şi la etajele patru, cinci şi şase.

”La (ora locală) 20.00 (15.20, ora României), incendiul a fost stins, iar 17 persoane au fost salvate. Altele sunt blocate în continuare, iar operaţiuni de salvare continuă”, potrivit postului.

Vehicule de pompieri şi ambulanţe se aflau în apropiere.

În înregistrări video de la căderea nopţii erau vizibile girofaruri ale vehiculelor de intervenţie.

Incendii şi alte accidente mortale sunt frecvente în China, din cauza unei aplicări uneori laxe a normelor de siguranţă.

În ianuarie, cel puţin 39 de persoane au murit într-un incendiu la un magazin în centrul ţării. Incendiul a izbucnit la subsolul unui butic, după ce muncitori au ”încălcat reguli” în timpul unor lucrări, potrivit autorităţilor.

Preşedintele chinez Xi Jinping a făcut apel să se tragă concluziile catastrofei pentru a se evita noi drame.

