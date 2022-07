Incendiu în Moscova! Opt persoane au murit și sute au fost evacuate. Grilajele i-au împiedicat pe oameni să se salveze

„Potrivit primelor informaţii, au murit opt persoane şi alte patru au fost spitalizate,” au spus anchetatorii într-un comunicat citat de AFP și apoi de News.

Incendiul a afectat parterul unei clădiri cu 15 etaje, în care se afla un hostel.

Au fost evacuate peste 200 de persoane. „Grilajele de la ferestre i-au împiedicat pe oameni să se salveze,” a spus Andrei Rumianţev, şeful serviciilor de intervenţie, citat de TASS.

Alarma de incendiu a hostelului nu a funcţionat, iar în 2019 şi în iunie 2021 s-au semnalat de către vizitatori nereguli în ceea ce priveşte măsurile de siguranţă.

A hostel in a multi-storey building on Alma-Atinskaya Street burned down at night in #Moscow.

Eight people died, all of them were migrants. The presumed cause of the fire was an electrical malfunction. pic.twitter.com/fgUjP7muFz