Incendiu devastator într-un spital COVID din India. 13 pacienți au murit

India se confruntă cu o creştere exponenţială a infectărilor cu coronavirus, cu aproape 4 milioane de cazuri noi de la începutul lunii, cauzate mai ales de o 'dublă mutaţie' a virusului şi de evenimente de masă, precum sărbătoarea hindusă Khumb Mela, relatează Agerpres.

Simultan, ţara trebuie să fac faţă unei penurii de oxigen, medicamente şi paturi disponibile în spitale.

#Update | 12 ICU patients dead in fire at hospital in Maharashtra's #Virar pic.twitter.com/CDnQXmdIfv