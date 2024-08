Incendii în apropiere de Atena. Stadionul olimpic OAKA a fost deschis pentru a găzdui miile de oameni evacuați. FOTO&VIDEO

A fost deschis stadionul olimpic OAKA, din nordul Atenei, pentru a găzdui miile de persoane evacuate. Doi pompieri au fost răniţi şi 13 persoane au fost spitalizate cu probleme respiratorii, potrivit purtătorului de cuvânt al pompierilor, relatează AFP.

Simos Roussos, primarul din Chalandri, una dintre cele mai mari suburbii ale Atenei, cu o populaţie de peste 70 000 de locuitori, a cerut locuitorilor din zonele apropiate de incendiu să îşi părăsească locuinţele. "Din cauza direcţiei vântului, am decis o evacuare preventivă (...) Incendiul este foarte aproape", a declarat el pentru postul public de televiziune ERT.

❗️???????????? - An extremely dangerous forest fire continues to ravage the region near Athens, the capital of Greece, prompting authorities to call for the immediate evacuation of homes.

Emergency crews have been battling the flames for more than 20 hours, in dramatic conditions… pic.twitter.com/nPYeQhfQVm