Incendii devastatoare în SUA din cauza caniculei. O persoană a murit

Autoritățile spun că unul dintre incendii, localizat în Colorado, este al treilea în clasamentul celor mai devastatoare din istoria statului. Până acum a transformat în scrum 100 de locuințe și a forțat evacuarea altor două mii.

Iar canicula nu se oprește. California de exemplu, se topește sub un val de căldură toridă. Vineri la ora 10 dimineața în Los Angeles se înregistrau 34,4 grade Celsius, egalând un record de căldură înregistrat în 1992.

Thousands of residents were evacuated overnight in Goleta, California, as a fast-moving, wind-driven fire threatened the sweltering area. https://t.co/QaqHoCJ2ks pic.twitter.com/k5h0THg98T