Incendii de vegetație grave în California. Suprafața arsă e dublă față de anul trecut

Incediile de vegetaţie nu mai contenesc în California. Unul dintre cele mai mari focare și-a triplat suprafața în două săptămâni și s-a întins deja pe cinci mii de hectare.

Locuitorii din mai multe comunități au primit ordin de evacuare. Suprafața pârjolită în California de la începutul anului e dublă în comparație cu cea afectată anul trecut, în aceeași perioadă.

Până să ajungă aici, incendiul a pârjolit hectare întregi de vegetaţie. Sunt mii de hectare unde nu a mai rămas aproape nimic neatins. Sunetul flăcărilor care mistuie totul în cale îți dă fiori.

Numeroase locuințe au fost distruse complet de flăcări. Din această casă, de exemplu, a rămas doar hornul. Pericolul este cu atât mai mare cu cât nu a fost întreruptă furnizarea utilităților, inclusiv a gazului metan. Oamenii sunt îngroziți, dar nu pot lăsa în urmă prea ușor munca de o viață.

Andrea Fierle, locuitor evacuat: „Am vrut să ne luăm toate precauţiile, să punem totul la adăpost, cât am putut. Am rămas până la două dimineaţa şi am luat tot ce am putut, până am fost nevoiţi să plecăm."

Sute de oameni din 14 comunităţi au primit ordin de evacuare. Autorităţile au pregătit adăposturi, dar mulţi nu vor să meargă acolo.

Rodney Pryor, locuitor evacuat: „Mi-au dat un răgaz vreo două ore înainte să-mi spună: "Trebuie să pleci acum!". Aşa că am apucat să încarc multe lucruri în rulotă. Toate obiectele mele valoroase.”

Nu este prima dată când focul parjolește această zonă, dar a trecut ceva timp, cam 34 de ani, de la ultimul incendiu de proporţii.

Andrea Fierle, persoană evacuată: „Totul a fost reconstruit aici, iar acum casele noastre sunt din nou ameninţate de foc.”

Din păcate, situaţia este critică în mai multe localități din California, unde seceta extremă întreține focarele. Și nu doar aici. În ultimele săptămâni, incendiile au afectate 12 state americane, pârjolind o suprafață de aproape cinci ori mai mare decât cea a orașului New York.