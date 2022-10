Încă un atac masiv al rușilor în Ucraina. 15 explozii au fost înregistrate în Zaporojie | GALERIE FOTO

„Teroriştii ruşi au lovit din nou această noapte facilităţile din Zaporojie. Au fost înregistrate cel puţin 15 explozii. Ţintele lor au fost o instituţie de învăţământ, o instituţie medicală şi clădiri rezidenţiale”, a scris Emine Dzheppar pe Twitter, relatează The Guardian, citată de News.ro.

#russian terrorists again hit infrastructure facilities in #Zaporizhzhia with rockets this night. At least 15 explosions registered. Their targets were an educational institution, a medical institution, and residential buildings. #russiaisaterrorisstate #StandWithUkraine pic.twitter.com/2FgR5OyKxa