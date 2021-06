În Mexic, cartelurile de droguri îi vânează și îi ucid pe polițiști la ei acasă

Cartelul Jalisco, cunoscut pentru acțiunile sale violente, a răspuns politicii Guvernului Mexicului, promovată sub sloganul ”îmbrățișări, nu gloanțe”, cu propria sa politică.

Astfel, cartelul a răpit mai mulți membri ai unei forțe de poliție de elită din statul Guanajuato, i-a torturat pentru a obține nume și adresele colegilor ofițeri, iar acum îi urmărește și îi ucide pe polițiști chiar în casele lor, în zilele lor libere, în fața familiilor lor.

Potrivit Yahoo News, care citează Associated Press, este un atac direct asupra ofițerilor cum rar s-a mai văzut și reprezintă cea mai directă provocare la adresa politicii președintelui Andrés Manuel López Obrador de evitare a violenței și de a respinge orice război asupra cartelurilor.

Însă cartelul a declarat deja război guvernului, urmărind eradicarea unei forțe de stat de elită, cunoscută sub numele de Grupul Tactic (Tactical Group), pe care banda o acuză că i-a tratat pe membrii săi în mod nedrept.

”Dacă vrei război, vei primi război. Am arătat deja că știm unde ești. Venim după voi toți”, se arată într-un banner tipărit profesional, semnat de cartel și atârnat pe o clădire din Guanajuato în luna mai.

”Pentru fiecare membru al firmei noastre (CJNG) pe care îl arestați, vom ucide două dintre Tacticals ai voștri, oriunde s-ar afla, la domiciliul lor, în vehiculele lor de patrulare”, scria în mesajul de pe banner, făcând referire la cartel prin inițialele sale spaniole.

Oficialii din Guanajuato - cel mai violent stat din Mexic, unde Jalisco se luptă cu bande locale susținute de cartelul rival Sinaloa - au refuzat să comenteze câți membri ai grupului de elită au fost uciși până acum.

Dar poliția de stat a recunoscut public ultimul caz, un ofițer care a fost răpit joi de acasă, ucis și corpul său aruncat pe o autostradă.

Analistul de securitate cu sediul în Guanajuato, David Saucedo, a declarat că au existat multe cazuri.

„Mulți dintre ei (ofițeri) au decis să dezerteze. Și-au luat familiile, și-au abandonat casele și fug și se ascund ”, a spus Saucedo. „CJNG vânează forțele de poliție de elită din Guanajuato.”

Numărul victimelor este greu de găsit, dar Poplab, un portal de știri din Guanajuato, a declarat că cel puțin șapte ofițeri de poliție au fost uciși în zilele lor libere, anul acesta. În ianuarie, bărbații înarmați s-au dus la casa unei femei ofițer de poliție statală, i-au ucis soțul, au târât-o, au torturat-o și i-au aruncat apoi trupul plin de gloanțe.

Guanajuato a înregistrat cel mai mare număr de polițiști uciși din orice stat mexican, cel puțin din 2018 și până acum, potrivit Poplab. Între 2018 și 12 mai, un total de 262 de polițiști au fost uciși ... sau o medie de aproximativ 75 de ofițeri în fiecare an - mai mult decât sunt uciși de focuri de armă sau alte atacuri în medie în fiecare an în întreaga Statele Unite, care are de 50 de ori populația Guanajuato.

Problema din Guanajuato a devenit atât de gravă, încât guvernul a publicat un decret special pe 17 mai, pentru a oferi o sumă (nespecificată) pentru finanțarea mecanismelor de protecție a polițiștilor și oficialilor din penitenciare.

„Din păcate, grupările de criminalitate organizată au ajuns la casele ofițerilor de poliție, ceea ce reprezintă o amenințare și un risc mai mare de pierdere a vieților, nu doar a lor, ci și a membrilor familiilor lor”, se arată în document.

„Au fost forțați să-și părăsească rapid casele și să se mute, astfel încât grupările de crimă organizată să nu-i găsească”, se arată în document.

Oficialii statului mexican au refuzat să descrie măsurile de protecție sau să spună dacă ofițerii urmau să fie plătiți pentru chiria noilor locuințe sau dacă existau planuri de construire a unor locuințe speciale de siguranță pentru ei și familiile lor.

"Este un război deschis împotriva forțelor de securitate ale guvernului", a remarcat Saucedo.

În campania sa, președintele López Obrador a încercat să diminueze conflictul drogurilor, promovând o abordare de tipul ”îmbrățișări, nu gloanțe”. De când a preluat funcția la sfârșitul anului 2018, el a evitat confruntarea deschisă cu cartelurile, spunând că a preferat o politică pe termen lung de abordare a problemelor sociale, precum șomajul în rândul tinerilor, care contribuie la intrarea în bandele de gangsteri.