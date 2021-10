În ce stare se află regizorul Joel Souza, regizorul rănit de Alec Baldwin. În pistol se aflau 5 gloanțe reale

Halyna Hutchins a murit la vârsta de 42 de ani, joi, după ce a fost împuşcată pe platoul de filmare al producţiei western "Rust".

Ea a fost transportată pe calea aerului la un spital din statul american New Mexico, însă nu a mai putut fi salvată şi decesul ei a fost pronunţat de medicii acelei clinici.

Potrivit unor documente judiciare, un asistent de regie i-a înmânat actorului Alec Baldwin un pistol de recuzită şi, fără să ştie că acesta era încărcat cu gloanţe reale, i-a spus starului american că arma de foc putea fi utilizată în condiţii de siguranţă, cu doar câteva secunde înainte de producerea tragediei.

Regizorul filmului, Joel Souza, în vârstă de 48 de ani, i-a adus un ultim omagiu Halynei Hutchins într-o declaraţie publicată de site-ul american Deadline.

"Sunt îndurerat de moartea prietenei şi colegei mele Halyna. Era o persoană bună, energică, incredibil de talentată, lupta din greu pentru fiecare succes şi m-a ajutat mereu să devin un cineast mai bun. Gândurile mele se îndreaptă acum spre familia ei în această perioadă dificilă", a declarat Joel Souza.

"Sunt recunoscător pentru avalanşa de afecţiune pe care am primit-o din partea comunităţii cinematografice, a locuitorilor din Santa Fe şi a sutelor de necunoscuţi care m-au contactat. Sunt sigur că ea mă va ajuta în perioada de recuperare", a adăugat cineastul.

Actriţa Frances Fisher, care joacă în filmul "Rust", a anunţat vineri că regizorul Joel Souza a fost externat vineri din spitalul în care a primit îngrijiri medicale după ce a fost rănit în timpul acelui incident.

Potrivit unui mandat de percheziţie emis de Tribunalul din Santa Fe, un asistent de regie a folosit pe platoul de filmare sintagma "cold gun" ("pistol securizat", n.r.) în momentul în care i-a înmânat actorului Alec Baldwin acea armă de foc.

Cu toate acestea, pistolul era încărcat cu cinci gloanţe reale, iar regizorul Joel Souza, care se afla în spatele ei, a fost rănit de focul de armă tras de Alec Baldwin, au precizat anchetatorii americani.

Biroul Şerifului din comitatul Santa Fe a obţinut acel mandat de percheziţie pentru a anchetatorii să poată să cerceteze în amănunt locul în care s-a produs tragedia, situat în perimetrul unei ferme.

Anchetatorii vor analiza totodată costumul pătat de sânge al actorului Alec Baldwin, precum şi pistolul aflat la baza tragediei, alte arme de recuzită, muniţie şi orice fel de înregistrări video care ar putea să ajute la finalizarea investigaţiei.

American Film Institute a înfiinţat o bursă în memoria Halynei Hutchins şi a creat un cont special pentru donaţii online.

Vineri, Alec Baldwin a dat publicităţii o declaraţie prin care şi-a exprimat "şocul şi tristeţea" în urma morţii Halynei Hutchins şi a confirmat, totodată, că va colabora pe deplin cu poliţiştii care anchetează circumstanţele în care s-a produs tragedia.

Într-un comunicat publicat pe conturile de pe reţelele de socializare ale fundaţiei sale artistice, Alec Baldwin a spus că incidentul reprezintă "o tragedie" şi a dezvăluit că luat legătura cu soţul Halynei Hutchins.

Mai multe fotografii publicate de cotidianul The Santa Fe New Mexican la scurt timp după acea împuşcătură mortală îl arată pe Alec Baldwin extrem de afectat de incident, stând aplecat pe marginea unui drum şi plângând în faţa Biroului Şerifului din comitatul Santa Fe.

"This is super unsafe." Seven crew members walked off the set of the movie "Rust" over safety and other complaints, hours before Alec Baldwin shot and killed a cinematographer with a gun a crew member said contained no live ammo. https://t.co/DNT0AiRvDr