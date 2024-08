În așteptarea unui atac din partea Iranului, Israelul amenință că îl va ucide pe noul șef al Hamas: „Un terorist de seamă”

Hamas l-a numit pe Yahya Sinwar – conducătorul său din Gaza și unul dintre planificatorii atacurilor teroriste din 7 octombrie asupra Israelului – drept noul lider politic, după asasinarea fostului comandant Hamas la Teheran, săptămâna trecută.

Noul lider Hamas, Yahya Sinwar, în vârstă de 61 de ani, şi-a petrecut aproape jumătate din viaţă în închisorile israeliene. Din 2017, însă, era conducătorul Hamas din Fâșia Gaza. Potrivit Serviciilor Secrete din Israel, acum s-ar afla în ascunzători, prin tunelurile din Khan Younis, orașul său natal.

Contraamiralul Daniel Hagari, purtător de cuvânt al armatei israeliene: „Yahya Sinwar este un terorist de seamă, responsabil pentru unul dintre cele mai groznice atacuri teroriste din istorie, cele din 7 octombrie. Există un singur loc pentru Yahya Sinwar, alături de toți teroriștii (deja uciși) responsabili pentru 7 octombrie. Acesta este singurul loc pe care îl planificăm pentru Yahya Sinwar”.

Sinwar este noul "număr unu" al Hamas după uciderea lui Ismail Haniyeh, saptamana trecuta la Teheran

Iar Iranul și aliații săi din asanumita Axa a rezistenței amenință cu represalii pentru uciderea acestuia pe care o atribuie Israelului.

Presa israeliană susține că bomba care l-a ucis pe fostul lider Hamas într-o casă de oaspeţi din Teheran a fost pusă - sub patul sau - de doi agenţi recrutaţi de Mossad. Aceștia ar face parte din Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice. În plus, dispozitivul ar fi fost plasat cu doar câteva ore înainte să fie detonat, nu în urmă cu mai multe luni, așa cum susținea anterior New York Times.

Israelul a eliminat și un comandant militar de rang înalt al Hezbollah, la Beirut. Și liderul grupării militante din Liban amenință că Hezbollah îl va răzbuna fie printr-un atac pe cont propriu, fie în coordonare cu aliații săi.

Hassan Nasrallah, lider Hezbollah: „Răspunsul nostru vine, cu voia lui Dumnezeu. (Atacul de săptămâna trecută asupra Beirutului) a fost unul serios, iar rezistența nu îl va lăsa fără pdeapsa cuvenită, indiferent de consecințe”.

Între timp, la cererea Teheranului, în Arabia Saudită a fost organizată o reuniune a miniştrilor de Externe din cele 57 de state musulmane. Este posibil ca unele țări, precum Iordania și Egiptul, să pledeze pentru calm.

Antony Blinken, secretarul de stat al SUA: „Nimeni nu ar trebui să extindă acest conflict. Am derulat eforturi diplomatice intense cu aliații și partenerii pentru a transmite acest mesaj direct Iranului. L-am transmis și direct Israelului”.

Iar șeful Pentagonului a declarat că Statele Unite nu vor tolera atacurile asupra bazelor militare americane, precum cel de luni, din Irak, când au fost răniți șapte americani.

Lloyd Austin, secretarul american al Apărării: „Ne-am ajustat capacitățile militare ca să întărim protecția forțelor noastre, să ne întărim angajamentul de nezdruncinat privind apărarea Israelului și să rămânem pregătiți să reacționăm în orice context”.

