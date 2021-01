Revelion în contraste: Times Square aproape pustie - Petrecere cu mii de oameni la Wuhan

Spre deosebire de ceilalţi ani, oraşul New York a întâmpinat venirea anului 2021 într-o piaţă Times Square aproape pustie, unde doar un grup de lucrători esenţiali şi de agenţi desfăşuraţi în zonă au participat la festivitățile de Anul Nou, relatează EFE.

Newyorkezii au ascultat îndemnurile poliţiei din New York, care cu o zi înainte de venirea Anului Nou au cerut cetăţenilor să nu vină în Times Square pentru a celebra ultimele ore ale anului 2020 şi primele din 2021.

Totuşi New York-ul a dorit să-i onoreze pe lucrătorii esenţiali şi să permită unui mic grup de 60 dintre ei, însoţiţi de persoanele apropiate, să sărbătorească venirea Anului Nou din mici spaţii îngrădite instalate în Times Square.

Printre cei norocoşi s-a aflat o pediatră de la spitalul Elmhurst, unul dintre spitalele aflate în prima linie de luptă împotriva noului coronavirus când oraşul a devenit epicentrul pandemiei, un paramedic pe ambulanţă şi un angajat care a livrat pizza la domiciliu şi care s-a îmbolnăvit de coronavirus.

Cu totul altfel s-au desfășurat festivitățile de la Wuhan - epicentrul pandemiei de coronavirus în prima parte a anului 2020. Mulţimi mari de oameni au ieşit la miezul nopţii, în centrul oraşului chinez pentru a sărbătorii sosirea anului 2021, transmite CNN.

Conform tradiţiei, oamenii s-au adunat în faţa vechii clădiri a Vamei Hankow, unul dintre cele mai populare locuri din oraş. Când vechiul ceas al clădirii a ajuns la miezul nopţii, mulţi oameni au lansat baloane în aer (vezi galeria foto). Poliția a fost prezentă în număr mare pe străzi.

Wuhan a devenit cunoscut ca primul focar mondial de COVID-19. O echipă de experţi ai OMS este programată să sosească în China luna acesta pentru a investiga originile pandemiei.

New York-ezii se adună în Times Square de peste 100 de ani

Celebrările de la cumpăna anilor au început în Times Square la 18:00 ora locală şi au inclus două piese devenite imnuri ale pandemiei, "I Will Survive" cântat de Gloria Gaynor, şi "Imagine" al lui John Lennon interpretat de Andra Day cu cinci minute înainte de miezul nopţii.

Au urcat de asemenea pe scena din New York Pitbull, care a interpretat "Don't Stop the Party", "I Believe That We Will Win" şi "Give Me Everything", şi Anitta, care a cântat "Downtown", "Me gusta" şi "Vai Malandra". Nu a lipsit din spectacol nici clasicul "New York, New York", cântat de Frank Sinatra în primele momente ale anului 2021, însoţit de focuri de artificii şi de confeti.

În condiţii normale, sute de mii de persoane asistă la celebrul spectacol organizat la sfârşit de an în Times Square, unde în pofida frigului pătrunzător vin turişti din întreaga lume pentru a asista la acest eveniment. Totuşi, autorităţile newyorkeze au decis anul acesta ca publicul să fie înlocuit cu sute de figurine gonflabile.

Festivităţile care au loc în această piaţă de peste 100 de ani şi în care este coborâtă celebra sferă, denumită anul acesta "The gift of happiness", au devenit un simbol internaţional.

Au fost patronii ziarului The New York Times cei care au dat startul, în 1904, acestor festivităţi la intrarea din clădirea lor, situată în Times Square. În anul 1907 a fost inaugurată şi sfera în mii de lumini pentru a marca venirea Anului Nou.

Celebrările din Times Square datează din 1904, când patronul de atunci al ziarului The New York Times, Adolph Ochs, a dorit să sărbătorească venirea Anului Nou cu focuri de artificii pe esplanada din faţa sediului lor şi a marca astfel inaugurarea noilor birouri.

Au trecut însă trei ani până la apariţia emblematicei sfere, ce cântărea atunci 317 de kilograme, avea diametrul de un metru şi era prevăzută cu o sută de becuri iluminate.

Un secol mai târziu şi după ce a lipsit doar în 1942 şi în 1943, ca urmare a celui de-al Doilea Război Mondial, sfera este alcătuită din 2.668 de oglinzi triunghiulare, este luminată cu 32.256 de leduri roşii, albastre şi verzi, ce formează o paletă de 16 milioane de culori, şi cântăreşte 5.386 de kilograme.