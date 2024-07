Imaginile din satelit i-au dat de gol pe ruși. Ce construcție a ridicat armata Kremlinului lângă linia frontului | FOTO

Jurnaliștii de la Skhemy, un grup de presă ucrainean de investigații, au descoperit, pe baza unor imagini din satelit, că armata Kremlinului a construit o bază militară în orașul Novocherkassk, la 200 km de linia de contact în Ucraina, potrivit Ukrainska Pravda.

„Potrivit imaginilor din satelit ale Planet Labs, armata rusă a înființat o nouă bază militară în mai 2024, între o colonie penală și două școli secundare pe jumătate construite, pe locul unei alte instalații militare abandonate - școala de bucătari nr. 195 a Forțelor de apărare civilă, închisă în 2011.

