Imagini virale cu un maratonist care fumează pe tot parcursul cursei de 42 de kilometri. Pe ce loc s-a clasat

Participanții la maraton sunt percepuți drept unii dintre cei mai atenți oameni când vine vorba de sănătate. „Unchiul Chen” iese din tipare, iar imaginile cu el fumând în timpul maratonului au devenit virale, potrivit Daily Mail.

Chen a terminat pe locul 574, cu un timp impresionant de 3 ore, 28 de minute și 45 de secunde. La maraton au participat aproximativ 1.500 de alergători.

„Senzația” chineză obișnuiește adesea să fumeze în timp ce aleargă, potrivit Canadian Running Magazine. Bărbatul a participat atât la Maratonul Guangzhou din 2018, cât și la Maratonul Xiamen 2019 și a fumat pe tot parcursul celor două competiții.

Există, de asemenea, dovezi online care arată că el a alergat și la ultramaratoane, la unul care se întinde pe 50 km și la altul care a durat 12 ore.

Se pare că alergătorul a devenit cunoscut sub numele de „Fratele Fumător” în cercurile participanților la maratoane, după un eveniment din 2017 în orașul Hangzhou.

Reacțiile la imaginile cu incredibilul sportiv sunt împărțite - unii oameni îi laudă abilitățile, în timp ce alții cred că este un exemplu negativ.

„Iată-l pe eroul meu. Priviți-l când fumează”, a scris un utilizator pe Instagram.

„Imaginați-vă că sunteți blocat în spatele lui toată cursa”, comentat o altă persoană.

„Deci așa arată performanța”, a glumit un al treilea.

În prezent, nu există reguli care să interzică alergătorilor la maraton să fumeze țigări în timp ce concurează.

Chinese man, 50, runs marathon in three and a half hours while CHAIN SMOKING for the entire 42 kilometers https://t.co/9BEqDwwcvM