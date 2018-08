Sute de vaci însetate au înconjurat o cisternă cu apă în Australia, afectată de secetă. VIDEO

Imagini uimitoare au fost surprinse în statul australian New South Wales, care se află oficial sub stare de secetă. Sute de vaci însetate s-au strâns în jurul unei cisterne cu apă pe care proprietarul le-a adus-o pe câmp pentru a le ține în viață.

Momentul a fost filmat cu o dronă, iar fermierul a publicat imaginile pe internet. Amber Lea a spus pentru Mercury că cele 1.300 de bovine ale sale nu mai pot fi hrănite decât dacă le aduce apă.

"Punctele de apă sau recipientele cu apă au secat…morile au încetat să mai funcționeze.. Nu există provizii... de obicei trebuie să conducem 50 - 70 de kilometri pentru a le aduce apă", a declarat Amber Lea.

Hundreds of cows swarmed a water truck as the worst drought in decades continues to grip Australia’s agricultural heartland.

