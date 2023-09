Imagini incredibile cu drone banale de 500 de euro care vânează și distrug un tanc rusesc de 4,5 milioane de euro VIDEO

Ministerul Apărării din Ucraina a publicat un videoclip care arată un atac cu drone civile asupra unui avansat tanc rusesc T-90, scrie Insider.

Atacul a implicat trei drone disponibile oricui, care aveau însă explozibili atașați de ele.

Videoclipul arată dronele care urmăresc tancul, înainte ca în cele din urmă să-l arunce în aer.

Three $500 FPV drones damaged a modernized T-90A valued around $4.5 million near Bakhmut.

Fighters from the 3rd Assault Brigade's "Wings" and "ASGARD" units shot this video to show you how it’s done. pic.twitter.com/2tbSrMJcrr