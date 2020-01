Imagini emoționante. Cum au sărbătorit britanicii ieșirea oficială din UE

S-au înregistrat 621 de voturi ”pentru” şi 49 ”împotrivă”. Au fost şi 13 abţineri.

La finalul votului, europarlamentarii au cântat melodia Auld Lang Syne, pe versurile poetului scoţian Robert Burns. La final, au aplaudat.

După vot, preşedintele PE David Sassoli a declarat că europarlamentarii sunt profund întristați să vadă că Marea Britanie părăseşte UE.

Adresându-se europarlamentarilor britanici, el a spus: ”Apreciem sincer toată munca voastră din ultimii ani”.

”Părăsiţi UE, dar veţi fi în continuare parte a Europei”, a afirmat Sassoli.

