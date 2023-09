Celebrul pulover cu oi purtat de prinţesa Diana, vândut la licitaţie cu peste un milion de dolari. FOTO

Casa de licitaţii a confirmat pentru AFP preţul de vânzare - 1,1 milioane de dolari, taxe şi comisioane incluse -, echivalentul unei sume de zece ori mai mare decât estimarea iniţială, fixată de Sotheby's la un interval cuprins între 50.000 şi 80.000 de dolari, citează Agerpres.

Licitaţia, deschisă online începând cu 31 august, s-a animat în ultimele minute, când preţul final a sărit de la 200.000 la 1,1 milioane de dolari în tronsoane de 50.000 de dolari, a constatat AFP.

Princess Diana's iconic 'black sheep' sweater is SOLD for over $1.1MILLION - fourteen times more than asking price https://t.co/ybNCOeFnrW pic.twitter.com/Wng2xjYdlr