Imagini difuzate în premieră de forțele aeriene ucrainene cu o temută armă americană. Cum funcționează NASAMS

„Trupele Kremlinului au suferit pierderi colosale în regiunea Donețk”, suține armata ucraineană. Iar forțele Kievului au arătat imagini cu cele mai noi sisteme de rachete anti-aeriene, primite de la americani.

Sunt imagini difuzate în premieră de forțele aeriene ucrainene cu sistemul avansat de rachete sol-aer NASAMS, care contribuie la consolidarea apărării aeriene. Radarul poate detecta ținte pe o distanță de până la 120 km. În prezent, ucrainenii dețin două astfel de sisteme, oferite de Statele Unite.

Mikita, comandantul unui sistem NASAMS: „Cred că, în viitorul apropiat, brigada de apărare aeriană va fi înarmată cu toate sistemele de rachete de ultimă generație care vor fi disponibile în Ucraina”.

Zelenski: „Trebuie să aducem mai aproape înfrângerea răului”

Armata rusă s-a confruntat în ultimele zile cu "pierderi colosale" în apropierea orașelor Avdiivka și Marinka, din regiunea Donețk. Trupele Kremlinului au pierdut în fiecare zi circa 400 de soldați - spune purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene. Iar, președintele Zelenski susține că Rusia a mai făcut un pas înspre izolarea completă de lumea civilizată, după ce a atacat cu rachete chiar și în Duminica Floriilor.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Fiecare sărbătoare creştină luminoasă ne învaţă că poate nu ştim cum, dar trebuie să fim siguri că răul va pierde. Trebuie să credem. Iar noi credem. Trebuie să aducem mai aproape înfrângerea răului. Şi noi o aducem mai aproape”.

N-a fost clipă de liniște, duminică, în regiunile Harkov și Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, unde 3 oameni au fost uciși de bombele rușilor. Printre ei se numără și un copil de 11 ani.

În toată regiunea Donețk au fost distruse sute de spitale și școli, de la începutul razboiului. Iar copiii rămași aici trăiesc în condiții greu de imaginat.

Cristina are zece ani și de când a început războiul n-a mai fost la școală. Cladirea în care învăța a fost complet distrusă. La fel și casa familiei, iar tatăl copilei a fost ucis chiar sub ochii ei: „Toată lumea este îngrijorată de o contraofensivă. Cine știe s-ar putea întâmpla. Pavlovka este acum sub ăștia (forțele ucrainene), apoi ar putea veni ceilați (rușii). Nu mi-a mai rămas nimic. Unde să plec, la Vuhledar? Și acolo e aceeași situație...”.

Institutul pentru Studiul Războiului citează raportul unui comandant militar care a decis să oprească aprovizionarea cu obuze acolo unde nu există operațiuni ofensive active. Pe de altă parte - aflate peste tot în defensivă - forțele ucrainene folosesc cam o treimie din obuzele trase de inamic - după cum arată un raport publicat de Washington Post, pentru că sunt mult mai riguroase cu alegerea țintelor pe care le lovesc.

