Imagini cutremurătoare. Migranţii latino-americani își continuă drumul spre SUA

Sâmbătă seara, zvonuri false privind răpirea unui copil a provocat agitaţie în rândurile caravanei, iar un bărbat a scăpat la limită pentru a nu fi linşat, refugiindu-se în biserica din Tapanatepec.

Cu o zi înainte, printr-un vot cu mâna ridicată, migranţii au respins planul de ajutor propus de preşedintele mexican Enrique Nieto şi au preferat să-şi continue drumul spre Mexic, unde vor să depună cereri de permis pentru migraţie, pentru a putea să-şi continue drumul până în SUA.

Preşedintele mexican a lansat vineri un plan denumit "Tu eşti în casa ta", oferindu-le migranţilor o asigurare medicală, un permis de educaţie pentru copiii lor şi de muncă temporară, cu condiţia ca ei să-şi înainteze cererile de azil în statele Chiapas şi Oaxaca, în sudul Mexicului. Guvernul mexican a trimis o delegaţie şi poliţişti care au blocat caravana timp de două ore pe drum, pentru a se asigura că migranţii erau informaţi cu privire la planul propus.

