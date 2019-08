Imagini cu o înscenare a asasinării preşedintelui Trump. Reacția unui senator democrat

În imagini apare un bărbat îndreptând o armă de recuzită către o persoană care poartă o mască cu figura preşedintelui Donald Trump, relatează Agerpres, citând Reuters.

Fotografiile au fost afişate pe Facebook de un utilizator care l-a etichetat pe Sandoval. După ce un post local de televiziune a semnalat imaginile, au urmat imediat reacţii de condamnare atât din partea unor republicani, cât şi a unor democraţi.

Sandoval nu a răspuns luni solicitărilor de a comenta, însă trimisese în weekend un comunicat televiziunii WCIA din Champaign, statul Illinois, în care aprecia că "incidentul care a avut loc este inacceptabil" şi că nu poate aproba "violenţa împotriva preşedintelui sau a oricui altcuiva".

"Îmi cer scuze că aşa ceva s-a întâmplat la evenimentul meu", a adăugat reprezentantul Partidului Democrat.

Senatorul nu apărea în înscenarea asasinatului şi nu este clar dacă şi-a dat seama ce se întâmplă în momentul respectiv. WCIA a afirmat că există şi o altă fotografie cu Sandoval alături de bărbatul care ţinea arma de recuzită în imaginea controversată.

Sâmbătă, guvernatorul statului Illinois, democratul J.B. Pritzker, a publicat un comunicat în care condamnă fotografiile. El a reluat subiectul luni, la o conferinţă de presă pe altă temă, unde a declarat că "în special în acest moment, politeţea politică este importantă".

"Cred că era important să vorbesc despre asta; era important pentru senatorul Sandoval să vorbească, aşa cum a făcut. Este nepotrivit să îndrepţi o armă, chiar de recuzită, împotriva oricărei persoane, în special acum", a insistat guvernatorul.

Preşedintele organizaţiei din Illinois a Partidului Republican, Tim Schneider, a apreciat luni că scuzele lui Sandoval sunt "prea puţin, prea târziu" şi că "imagini periculoase ca aceasta vor fi condamnate şi considerate nepotrivite de oameni sănătoşi la cap; cu toate acestea, un individ instabil psihic care doreşte să îi facă rău preşedintelui Trump le poate considera o inspiraţie".

Reprezentantul republicanilor a adăugat că "este de neiertat ca un oficial ales să permită promovarea violenţei în orice mod", iar dacă individul din fotografie este membru al personalului democrat sau voluntar, trebuie renunţat imediat la serviciile sale.

Incidentul a atras şi atenţia consilierei prezidenţiale Kellyanne Conway, care a comentat pe Twitter că "fiecare democrat trebuie întrebat dacă sprijină sau dezavuează asta."

