Imagini cu cecenii care luptă de partea Ucrainei împotriva rușilor. Folosesc ”una dintre cele mai cool” arme VIDEO

Ucrainenii au blurat fețele luptătorilor ceceni aliați, pentru a-i proteja, numărul și modalitatea acestora de acțiune fiind necunoscute până în prezent publicului larg.

#Ukraine: The Sheikh Mansur Battalion, consisting of pro-Ukrainian Chechens, firing at Russian positions in #Zaporizhzhia oblast from one the coolest technicals of this war - a 2B9M Vasilek 82mm self-loading mortar mounted on a GAZ-66 truck. pic.twitter.com/IrKDRAVXIa