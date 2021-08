Tanc abandonat pe un câmp din Rusia de ceceni care au plecat să se roage și nu s-au mai întors să îl ia

Blindatul a fost găsit întâmplător de un localnic, care - surprins de descoperirea sa - a fotografiat tancul şi a difuzat imaginea pe reţelele de social media, a relatat portalul local V1, citat de numeroase media centrale de la Moscova.

Jurnalişti din Volgograd au încercat să verifice autenticitatea imaginii şi s-au deplasat la faţa locului, convingându-se că tancul, care avea până şi piese de schimb în interior, se afla printre maldăre de gunoaie, fără nicio supraveghere.

Conform media ruse, tancul, fără urme de vandalizare, era complet echipat, în afară de muniţia de luptă.

"Între tufişuri şi fără nicio pază, deocamdată nedezasamblat de eventuali hoţi. În cutii deschise se află scule, piese de schimb, cabluri de remorcare şi prelata de protecţie. Dispozitivele optice foarte scumpe şi periscopul nu sunt sparte", scrie Novaia Gazeta, citând jurnalişti din Volgograd.

"E o privelişte destul de stranie: mergi prin stepă şi deodată în faţa ochilor îţi apare un blindat", au relatat reporteri de la V1.ru, care spun că localnicii le-au povestit că maşina de luptă se află acolo de mai mult timp.

Surse neoficiale din cadrul Districtului militar Sud au afirmat pentru Novaia Gazeta că tancul era păzit de soldaţi recruţi din Cecenia, care l-au abandonat în momentul în care au plecat să-şi facă rugăciunea musulmană şi nu au mai revenit în post.

Serviciul de presă al Districtului Militar Sud a declarat că tancul găsit abandonat urma să participe la forumul "Armata-2021", unde ar fi fost inclus într-un "vals al tancurilor".

Celelalte blindate implicate în această acţiune au fost trimise înapoi la bază, însă acesta - nu se ştie din ce motive- a rămas pe câmp. Probabil, în ideea de a-l retrage mai târziu.

T-90 este cel mai modern tanc aflat în dotarea forţelor terestre şi a infanteriei marinei ruse.

Între 22 şi 28 august în Rusia se desfăşoară cea de-a VII-a ediţie a forumului tehnico-militar "Armata-2021". În cadrul acestui forum sunt de regulă prezentate exemplare ale celor mai moderne arme ruseşti, potrivit site-ului Ministerului Apărării rus.

Cu această ocazie, în regiunea Volgograd a fost programat un "spectacol dinamic" care cuprinde, între altele, un "tanc zburător" şi "un vals al tancurilor" cu participarea T-90, conform unor surse oficiale din cadrul Districtului militar Sud, citate de Novaia Gazeta.

Volgograd residents found a T-90A tank left without guard on the territory of an abandoned airfield in the Kirovsky district. The tank is in an empty field among garbage pic.twitter.com/qAEGsUeNmO