Iarna lovește centrul și nordul Europei. Ministerul de Externe, avertisment pentru românii care călătoresc în Occident

În aceste condiții, Ministerul nostru de Externe îi sfătuiește pe românii care vor să călătorească în Occident să se informeze înainte de a porni la drum.

Ninsorile abundente și ploaia înghețată au pus stăpânire pe vestul și sudul Germaniei. Ca măsură de precauție, multe școli și grădinițe au fost închise, iar unele companii au oferit angajaților opțiunea de a lucra de acasă.

Localnic: „M-am tot gândit când a fost ultima dată când am avut o așa ninsoare. Cred că a fost acum 10-15 ani, așa că am lăsat mașina acasă și am venit cu autobuzul”.

Zăpada a îngreunat traficul feroviar, dar și pe cel aerian. Pe aeroporturile din Frankfurt, Munchen și Dusseldorf, sute de zboruri au fost anulate ori au avut întâzieri.

Și Belgia se confruntă cu un episod de iarnă severă. Din cauza poleiului, granița cu Marele Ducat al Luxemburgului a fost, miercuri, închisă mai toată ziua pentru vehicule de marfă de mare tonaj.

Șofer: „Mai am de făcut încă trei livrări înainte de a mă întoarce în Luxemburg, dar nu pot. Așteptăm...”.

Alți șoferi au făcut haz de necaz.

Au fost oprite la frontieră și camioanele de marfă care plecau din Luxemburg spre Franța.

Pentru joi, în Luxemburg, a fost emisă o nouă alertă de polei și ninsori abundente, iar autoritățile le-au recomandat oamenilor să se deplaseze „doar dacă este absolut esențial”.

Franța este, în această perioadă, o țară a contrastelor meteorologice. Viscolul și zăpada creează probleme în orașele din nord, precum Lille și Nancy. În schimb, în sud, la Biarritz, oamenii aleargă în ținute lejere, se plimbă pe plajă, stau la terase și chiar înoată.

În schimb, vecinii lor spanioli au încă probleme cu inundațiile. Din cauza ploilor aduse de furtuna Irene, mai multe localități din provincia Salamanca au fost acoperite de ape, iar pe aeroportul din Bilbao, pentru piloții aflați la manșa avioanelor nu a fost deloc ușor să mențină stabilitatea aparatelor de zbor, pentru că vântul a suflat cu putere.

