Hamas a predat încă 11 ostatici israelieni Crucii Roşii. Toţi au dublă cetăţenie, anunță Qatarul

"Conform informaţiilor furnizate de Crucea Roşie, 11 ostatici israelieni sunt în drum spre teritoriul israelian", au transmis Forţele de Apărare Israeliene.

La rândul său, Ministerul de Externe al Qatarului a declarat că 33 de palestinieni deţinuţi în închisorile israeliene vor fi daţi la schimb pentru eliberarea a 11 ostatici israelieni din Fâșia Gazaa.

Într-o postare pe reţelele sociale, purtătorul de cuvânt al MAE din Qatar, Dr. Majed Al Ansari, a precizat că cei 11 israelieni eliberaţi din enclavă sunt cetăţeni cu dublă cetăţenie: trei francezi, doi cetăţeni germani şi şase cetăţeni argentinieni.

Trei femei palestiniene şi 30 de copii vor fi eliberaţi din Israel, a precizat acesta.

